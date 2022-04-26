Диетолог назвала самые популярные в России «суперпродукты» Диетолог Соломатина: гречка, квашеная капуста и свёкла — популярные в РФ «суперпродукты»

Россияне, чаще чем жители других стран, едят такие «суперпродукты» как свёкла, квашеная капуста и гречка, заявила диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что в России также любят соленья и продукты консервации, пишет Lenta.ru.

У нас квасят капусту. Едят свёклу. Все сейчас скупили гречку интуитивно. Гречка — это вообще наша национальная крупа. Между прочим мы первые в мире по её потреблению, — подчеркнула Соломатина.

Она пояснила, что считает свёклу, квашеную капусту и гречку «суперпродуктами», так как они содержат в себе много витаминов и других полезных микроэлементов. По мнению Соломатиной, такие продукты помогают иммунитету поддерживать нормальный функционал организма и предотвращать развитие различных тяжёлых заболеваний.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что клюква, чёрная смородина, облепиха и брусника являются «суперягодами», которые очень полезны для организма. Она также перечислила «суперовощи»: ими стали тыква и морковь.