Диетолог рассказала, что случится при употреблении сырых яиц Диетолог Соломатина: употребление сырых яиц не несет никакой пользы

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Усваивание организмом полезных веществ из куриных яиц происходит, когда белок сварен полностью, а желток — наполовину или «в мешочек», рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. Однако, по ее словам, этот способ приготовления несет в себе риск заражения сальмонеллезом.

Усваиваются они лучше, когда белок сварен, а желток полувареный, то есть он тоже термически обработан, но не совсем до конца. Так называемые яйца в мешочек. В этом случае те полезные вещества, которые содержат яйца, усваиваются лучше. <...> Опасность — в отсутствии гарантии, что куриные яйца не заражены сальмонеллезом, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что наиболее безопасным является употребление яиц, сваренных вкрутую или пожаренных в виде омлета. По словам диетолога, в сырых яйцах содержится белок авидин, который препятствует усвоению многих полезных компонентов, поэтому без термической обработки яйца употреблять бессмысленно, хотя и «гипотетически можно», если они не заражены сальмонеллой.

Также, по словам диетолога, важно, сколько яйцо хранилось и мыли ли его перед хранением.

Когда оно хранится, увеличивается пористость яйца. И если яйцо грязное, бактерии могут попасть через эти поры вовнутрь, — отметила Соломатина.

Ранее врач, диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям добавлять в рацион перепелиные яйца. Специалист пояснил, что этот продукт полезен для организма за счет содержания селена, витаминов группы B и D, а также белка.