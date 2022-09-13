Диетолог назвала самую опасную для пожилых людей зелень Диетолог Аплетаева: злоупотребление петрушкой может привести к проблемам с почками

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Петрушка

Петрушка — самая опасная для пожилых людей зелень, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Марина Аплетаева. Эксперт отметила, что вещества, которые в ней содержатся, могут привести к проблемам с почками и заболеваниям мочевыделительной системы. При злоупотреблении петрушкой можно спровоцировать воспалительный процесс, связанный с камнеобразованием. Если камни уже имеются, то чрезмерное употребление этого вида зелени может усугубить уже имеющиеся у человека проблемы.

Содержащаяся в ней щавелевая кислота может образовывать соли, которые впоследствии способны привести к заболеваниям почек и нарушению мочевыделительной системы, — пояснила врач.

Эксперт добавила, что самая безвредная зелень — это укроп. По ее словам, он практически не имеет противопоказаний, в том числе и возрастных.

Диетолог Марина Аплетаева ранее рассказала, что белокочанная капуста — самый полезный овощ для пожилых людей. По ее словам, продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, который часто бывает повышен у пожилых. Эксперт утверждает, что этот эффект можно усилить, если заправлять капусту подсолнечным или оливковым маслом. Также врач отметила пользу квашеной капусты, которая помогает улучшить микрофлору кишечника и обогатить ее полезными бактериями.