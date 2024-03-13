Диетолог назвала рецепт полезных блинов Диетолог Соломатина: блины на Масленицу желательно печь на минеральной воде

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Блины на Масленицу желательно печь на минеральной воде без добавления большого количества масла, тогда они получатся полезными и менее калорийными, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала не лить много масла на сковородку, а аккуратно подмазывать. Также эксперт рекомендовала добавить в муку высшего сорта овсяную, нутовую или гречневую.

Блины нужно правильно печь, желательно на минеральной воде. Масло подмазываем, не льем на сковородку, либо в муку высшего сорта добавляем муку второго сорта — овсяную, гречневую или нутовую. Затем добавляем полезную начинку— овощи, капусту, грибы или ягоды, например, чернику, голубику, ежевику или вишню, — сказала Соломатина.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что для снижения калорийности блинов лучше готовить их на нежирном молоке или кисломолочных продуктах, а часть муки высшего сорта заменить на муку из цельного зерна, например гречневую или ржаную. Также важно блины не жарить, а именно выпекать, используя минимальное количество масла. Кроме того, по словам диетолога, в тесто для блинов можно добавить мелко нашинкованные или натертые овощи и фрукты: морковь, шпинат, свеклу, зеленый лук или яблоки.