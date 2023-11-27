Назван максимальный размер порции еды для похудения Диетолог Королева: женщинам следует есть не более 280 мл пищи за раз

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Максимальные размеры порций еды для женщин при похудении не должны превышать 280 мл за раз, а для мужчин — 350 мл, предупредила врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что важно не растягивать желудок слишком большим количеством пищи.

Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250–280 мл еды на прием, а мужчинам — не более 350. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой, — пояснила врач.

Количество энергии, которая поступает из еды, должно соответствовать расходу в течение дня. Как отметила Королева, если калории будут превышать возможности организма по затратам, существует риск набрать лишний вес. Лучше всего есть пять раз в день, при этом только три приема пищи должны быть полноценными. Врач также порекомендовала не пропускать завтраки, так как они запускают метаболические процессы в организме.

Диетолог порекомендовала правильно сочетать компоненты пищи. Так, мясо или рыбу нужно есть вместе с гарниром из овощей и салатной зеленью. Это поможет поддерживать высокий обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта. При этом не стоит злоупотреблять колбасными изделиями и солью, чтобы не провоцировать задержку жидкости в организме.

Эндокринолог Юлия Хрулева ранее рассказала, что при похудении следует с осторожностью есть авокадо. По ее словам, данный продукт на самом деле достаточно калорийный и может помешать избавлению от лишних килограммов.