Диетолог назвала псевдонаучной теорию раздельного питания Диетолог Денисова: теория несочетаемых продуктов необоснованна

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Теорию раздельного питания можно назвать псевдонаучной, рассказала в беседе с aif.ru старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии врач-диетолог Наталья Денисова. По ее словам, теоретически нет несочетаемых продуктов.

С точки зрения диетологии вопрос несочетаемых продуктов совершенно необоснован. Теоретически несочетаемых продуктов нет. Есть вопрос наших привычек, вкуса, национальных или семейных традиций, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что в разных кухнях мира сочетаются совершенно разные продукты, например, для скандинавов привычно сочетание рыбы и молока, а для русских такое совсем не подходит. Кроме того, пищеварительная система устроена так, что способна одновременно переваривать разные виды пищи.

Денисова добавила, что теория раздельного питания гласит, что смешанная пища не так хорошо усваивается из-за того, что происходит конфликтующее взаимодействие желудочно-кишечного сока, выделяющегося для переваривания разных групп продуктов. Однако на самом деле тошнота, изжога и другие неприятные ощущения в животе чаще всего связаны с заболеваниями ЖКТ, а не с сочетанием разных продуктов, подытожила диетолог.

Ранее другой диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.