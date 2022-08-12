Диетолог назвала продукты, способные снизить давление Диетолог Круглова: снизить давление способны богатые калием продукты

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Продукты, богатые калием, способны снижать артериальное давление, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Для профилактики гипертонии следует включить в свой рацион овощи, фрукты, ягоды и листовую зелень, посоветовала она в беседе с «Москвой 24».

Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Порядка 400–500 граммов таких продуктов в день обеспечат норму по калию и будут отличной профилактикой гипертонии, — отметила врач.

Чтобы нормализовать давление, стоит употреблять в неделю 200–300 граммов продуктов с омега-3, добавила диетолог. Эти жирные кислоты содержатся в лососе, скумбрии и других жирных сортах рыб.

Людям с повышенным давлением Круглова порекомендовала уменьшить потребление соли. Норма для взрослого человека, по ее словам, это пять-шесть граммов в день. При этом соль в большом количестве содержится в колбасе, полуфабрикатах, сыре, готовых соусах и фастфуде, поэтому гипертоникам стоит либо отказаться от их употребления, либо сократить его. Нутрициолог напомнила, что жирные сорта мяса и готовые полуфабрикаты тоже вредят организму и негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог и сооснователь проекта SMART CheckUp Алексей Утин ранее рассказал, как можно понизить артериальное давление без применения лекарственных средств. По его словам, в этом поможет снижение веса, сокращение потребления соли, а также постоянная физическая нагрузка. Он предупредил, что алкоголь в малых дозах может понизить давление, однако чрезмерное его употребление только усугубит ситуацию.