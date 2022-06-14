Диетолог назвала продукты, с которыми не стоит смешивать творог Диетолог Соломатина: творог не стоит сочетать в рационе с белковыми продуктами

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Творог не стоит сочетать с другими белковыми продуктами, например, мясом или яйцами, так как это может привести к проблемам с пищеварением, рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, продукты животного происхождения требуют определенных ферментов для переваривания, пишет «Москва 24».

Животный белок не нужно смешивать. Хотя это все продукты животного происхождения, но все равно они требуют определенных, своих ферментов. Животный белок всегда лучше всего переваривается какого-то одного вида, — уточнила Соломатина.

Она добавила, что творог — это казеиновый продукт, который сложно переваривается. Соломатина добавила, что сочетание этого продукта с, например, «тяжелой» для желудка бараниной может привести к дискомфорту, тошноте, болевым ощущениям, вздутию и метеоризму.

Все, что недопереварено, идет на корм нашей патогенной микрофлоре. Она размножается, выделяет токсины, появляется газообразование. Потом все это начинает всасываться в кровь, — предупредила диетолог.

В связи с этим она порекомендовала сочетать творог в рационе с овощами, зеленью или сухофруктами.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что для восстановления печени следует употреблять овсяную кашу, урбеч из расторопши, печеные яблоки, отвар шиповника и творог. Она отметила, что в последнем содержится аминокислота метионин, которая благотворно влияет на отложение жира в печени.