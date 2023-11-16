Диетолог назвала продукты, превращающие «быструю лапшу» в «нормальную еду» Диетолог Круглова: «быструю лапшу» лучше есть с овощной нарезкой и вареной курицей

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Лапша быстрого приготовления станет «нормальной едой», если добавить в блюдо побольше зелени, листьев салата, овощную нарезку, а также отварное куриное мясо или индейку, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что вермишель можно дополнить нежирным сыром или вареными яйцами.

Лапша быстрого приготовления станет нормальной едой, скажем так, если добавить побольше овощей и зелени, листья салата, а также источник белка: вареные яйца, отварное мясо курицы или индейки, нежирный сыр. Иначе прием пищи не будет полноценным — только из одних быстрых углеводов, — подчеркнула Круглова.

По ее словам, вред лапши быстрого приготовления заключается в отсутствии витаминов и минералов. Круглова отметила, что приправы также не опасны для здоровья, однако стимулируют аппетит, заставляя съесть больше обычного.

А так лапша, если редко есть, не вредна. Ее вред только в отсутствии витаминов и минералов, поэтому есть часто ее не нужно. Сами же приправы также не несут особого вреда, кроме стимулирования аппетита, когда хочется есть еще и еще, — отметила Круглова.

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