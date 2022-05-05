Диетолог назвала продукты, понижающие уровень сахара в крови Диетолог Чехонина: овсянка, орехи, чеснок и горбуша понижают уровень сахара в крови

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Чтобы понизить уровень сахара в крови, стоит включить в свой рацион горбушу, овсянку, орехи и чеснок, считает диетолог Юлия Чехонина. Она порекомендовала отдавать предпочтение пище с высоким содержанием хрома, пишет «Москва 24».

При дефиците хрома риск развития сахарного диабета возрастает в несколько раз. К сожалению, наш организм не настолько универсален, чтобы определить конкретно, чего не хватает. Но есть неспецифические симптомы. Один из них — желание поесть сладкого, — заверила Чехонина.

Она порекомендовала есть морскую рыбу, в особенности горбушу, так как в 100 граммах продукта содержится более 100% суточной нормы хрома. Чехонина также посоветовала есть арахис, так как он обладает низким гликемическим индексом и содержит необходимый для здоровья организма витамин PP. По её словам, в орехах содержится много магния: например, в 100 граммах кешью его больше 60% от суточной нормы.

В чесноке присутствует антиоксидант аллицин, который тоже может оказывать благоприятное воздействие на состояние сосудов, на эластичность сосудистой стенки, что способствует улучшению кровообращения, — резюмировала диетолог.

Ранее эндокринолог Оксана Михалёва заявила, что продукты с высоким гликемическим индексом, который показывает скорость усвоения углеводов, резко повышают уровень сахара в крови. При этом неважно, сладкие это продукты или нет. Чем выше индекс, тем быстрее происходит увеличение уровня сахара.