Диетолог назвала продукты, помогающие в борьбе с холестерином Диетолог Королева рассказала о пользе северной рыбы в борьбе с холестерином

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Снижению уровня «вредного» холестерина в крови способствуют овощи, фрукты, зерновые и рыба северных морей, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она пояснила, что в этих процессах участвует клетчатка, а также омега-3 жирные кислоты.

«Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых», – пояснила https://www.m24.ru/news/obshchestvo/21082023/610396 специалист.

Она добавила, что растительные волокна не только снижают уровень холестерина, но и надолго насыщают, поэтому человек вряд ли захочет употреблять вредную пищу, которая его повышает.

Также диетолог назвала полезными при борьбе с холестерином продукты с содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Их источником является рыба северных морей, благодаря которой уровень холестерина в крови регулируется и снижается», – отметила Королева.

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