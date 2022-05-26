Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть людям старше 60 лет Диетолог Соломатина: людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять жареным и сладким

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Людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять маринованными продуктами, насыщенными жирами, жареным и сладким, а также некоторыми видами мяса, считает диетолог Елена Соломатина. Она уточнила, что в пожилом возрасте пищеварительному тракту становится сложно переваривать свинину, баранину и говядину, пишет «Москва 24».

У очень многих уже атеросклероз, то есть отложение холестериновых бляшек. И поэтому продукты, которые содержат много холестерина, нужно уменьшать и больше включать ненасыщенные жиры, то есть масла, семечки, жирную рыбу, — заверила Соломатина.

Она порекомендовала пожилым людям употреблять больше легкоусвояемого белка, который содержится в молочных продуктах, а также в мясе рыбы и птицы. По мнению диетолога, пенсионерам также стоит отказаться от сахара, так как пожилые люди часто страдают от проблем с поджелудочной железой или диабета.

К 60 годам в организме накоплено много различных мутаций, и продукты, которые богаты канцерогенами, различными консервантами, красителями могут стать последней каплей и запустить неконтролируемый опухолевый процесс, — предупредила Соломатина.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что пенсионерам опасно есть много шашлыка, так как чрезмерное употребление такой пищи может спровоцировать развитие опухолевых процессов в организме. По её словам, людям старше 60–65 лет не стоит есть шашлык в избытке, так как он содержит очень много аминокислоты метионина.