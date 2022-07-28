Диетолог назвала продукты для поддержания здоровья почек Диетолог Соломатина: поддерживать почки здоровыми помогут арбуз, иван-чай и клюква

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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала перечень продуктов, необходимых для профилактики здоровья почек. От воспалений предохраняют ягоды, арбуз и иван-чай, а для поддержания функций органа нужно употреблять минимум 30 мл воды на килограмм веса ежедневно, рассказала она «Москве 24».

Клюква, брусника, черника, виноград, клубника — все, что содержит большое количество антиоксидантов и витамина C, — это очень хорошо, потому что будет предохранять от воспаления, от внедрения патогенной микрофлоры и ее развития, — объяснила специалист.

Арбуз содержит много калия, который способствует выводу жидкости из организма. Мочегонным эффектом также обладает ананас, а фермент бромелаин в его составе уменьшает воспаление, пояснила эксперт.

Диетолог также посоветовала пить иван-чай для предупреждения заболеваний почек. Кверцетины и танины, которые содержатся в таком напитке, борются с патогенной микрофлорой, а антиоксиданты и фенолы подавляют воспалительный процесс.

Врач предупредила, что перечисленные продукты и напитки не лечат заболевания почек, а лишь помогают поддерживать их работу в норме. При наличии патологий стоит проконсультироваться со специалистом.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева ранее рассказала, что людям с больными почками противопоказано мясо. Такой высокобелковый продукт не должен входить в диету людей с метаболическими заболеваниями. Если почки плохо работают и не способны выводить мочевую кислоту, это может плохо сказаться на организме, пояснила специалист.