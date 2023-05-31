Диетолог назвала продукты для быстрого оздоровления неправильного рациона Диетолог Ефимова назвала кефир, зеленый чай и овес продуктами для оздоровления рациона

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Вредные пищевые привычки плохо влияют на состояние ЖКТ, поэтому в рацион необходимо добавить ряд суперполезных продуктов, способных компенсировать образовавшиеся перекосы, рассказала aif.ru врач-диетолог Анастасия Ефимова. По ее словам, в этот список входят кефир, зеленый чай, брокколи, овес и льняное семя.

Как напомнила специалист, кефир, будучи ферментируемым продуктом, является пробиотиком. Он улучшает баланс бактерий в кишечнике и поддерживают здоровье микробиоты, помогая пищеварению и общему состоянию организма.

Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, являются мощными антиоксидантами, а катехины проявляют антибактериальную активность против хеликобактер пилори — главной причины язвы желудка, отметила диетолог.

Брокколи, брюссельская и белокочанная капуста помогают поддерживать кишечную флору и иммунитет. Кроме того, регулярное употребление брокколи снижает содержание хеликобактер, добавила эксперт.

По ее словам, овес, содержащий бета-глюкан, способствует развитию бактерий, полезных для здоровья кишечника, а также снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и возникновения диабета. Кроме того, овес богат клетчаткой, белком и многими витаминами и микроэлементами, в том числе магнием, медью, тиамином и цинком.

Льняное семя содержит альфа-линоленовую кислоту (омега-3), клетчатку и лигнаны, которые уменьшают воспаление, помогают нормализовать пищеварение, благоприятно влияют на уровень холестерина и обеспечивают антиоксидантную защиту. Для наибольшей пользы льняное семя лучше измельчать, а чтобы мука не испортилась, хранить ее нужно в холодильнике, в герметичном непрозрачном контейнере, посоветовала Ефимова.

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