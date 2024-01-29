Диетолог назвала продукт, от которого мозг «ломается» Диетолог Соломатина: частое употребление жареной картошки ухудшает работу мозга

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Частое употребление жареного картофеля может негативно отразиться на состоянии головного мозга, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот продукт обладает высоким гликемическим индексом, поэтому запускает различные патологические процессы в организме.

В частности, картофель провоцирует повреждение стенок сосудов, формируя холестериновые бляшки, рассказала врач. Они, в свою очередь, затрудняют кровообращение и, следовательно, ухудшают снабжение головного мозга необходимыми ему веществами.

Мозг начинает недополучать кислород и питательные вещества. Из-за этого он «ломается», то есть многие нейроны погибают, — пояснила диетолог.

Ранее врач-диетолог Константин Иванов заявил, что употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина в крови. По его словам, этот продукт снижает уровень содержания глюкозы в крови, что особенно важно, когда речь идет о преддиабетическом состоянии. В то же время, по словам врача, употребление сухофрукта не исключает прием лекарств.

До этого нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что полиненасыщенные жирные кислоты, имеющие общее название «омега-3», также снижают уровень холестерина в крови, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вещества очень важны для гормонального и психического здоровья человека, подчеркнула медик.