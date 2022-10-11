Диетолог назвала признаки наличия токсинов в организме Диетолог Русакова: недомогание и головная боль могут говорить о наличии токсинов в организме

Фото: shutterstock

Недомогание, слабость и головная боль могут свидетельствовать о присутствии токсинов в организме, рассказала в беседе с «Москвой 24» диетолог и нутрициолог Дарья Русакова. По ее словам, токсины бывают бактериальные, вирусные и от лекарственных препаратов. Также эксперт отмечает, что при длительном воздействии токсичных веществ в организме возрастает нагрузка на печень, поэтому возможно изменение цвета кожных покровов — они могут пожелтеть или приобрести сероватый оттенок.

Это вялость, сонливость, усталость, может болеть голова. <...> При длительном воздействии негативных факторов будет страдать и печень, поэтому возможно изменение кожных покровов. Как пожелтение, так и сероватый оттенок, — объяснила специалист.

При появлении вышеперечисленных симптомов эксперт рекомендует обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и выяснит причину недомогания.

Русакова рассказала, что накоплению вредных веществ способствует вредная еда. Если пища содержит много консервантов, красителей или заражена какой-либо бактериальной инфекцией, они будут оставаться в организме человека и отравлять его.

Мандариновый сок, как сообщалось ранее, борется с раковыми клетками, чистит тело от токсинов, препятствует старению и лечит воспаления. Также известно, что напиток из этих фруктов насыщен витамином С, который укрепляет иммунитет и позволяет бороться с сезонными заболеваниями. Помимо того, сок из мандаринов способствует заживлению ран и профилактике опухолей.