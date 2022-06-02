Диетолог назвала причины тяги к солёному Диетолог Соломатина назвала причины тяги к солёному

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Солёные огурцы

Тяга к солёной пище наблюдается при дегидратации, отравлении, пониженном давлении или проблемах с перевариванием, перечислила врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24». При этом соль задерживает в организме жидкость и повышает давление, поэтому при необходимости солёный огурец поможет улучшить самочувствие.

Желание съесть что-нибудь солёное может быть при дегидратации. Когда жарко, человек сильно потеет и вымываются соли из организма. Это может быть при каких-то тяжёлых нагрузках, скажем, в спортзале, — сказала Соломатина.

Она добавила, что тянуть на солёное может и при проблемах с ЖКТ, поскольку хлор помогает переваривать тяжёлую пищу.

Кандидат биологических наук Александр Мирошников ранее объяснил тягу к сладкому и солёному нехваткой микроэлементов. Например, желание съесть что-нибудь из выпечки возникает при недостатке хрома в организме, а восполнить его можно морепродуктами. Закрыть дефицит магния можно кешью или миндалём, а потерю натрия — негазированной минеральной водой, отметил он.

В свою очередь женщины часто испытывают желание съесть порцию красного мяса из-за нехватки железа в связи с биологическим циклом, добавил Мирошников.