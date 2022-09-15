Диетолог назвала преимущества красной аквакультурной рыбы Диетлог Мухина: в магазинной форели нет гельминтов, которые могут попасться в дикой рыбе

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Форель

Насыщенная полезными жирами аквакультурная рыба — естественный стимулятор нейронов, который помогает справляться с нагрузками на нервную систему, рассказала в беседе со «Словом и Делом» диетолог Марият Мухина. По ее словам, помимо этого в магазинной форели и лососе не встречаются паразиты гельминты, которые могут попасться в дикой рыбе. Эксперт также уточнила, что продукция рыбоводческих хозяйств не содержит фосфатов, которые производители могут добавлять для увеличения массы готовой продукции.

Такая рыба более жирная, а это полезнее для человека. Современный человек больше страдает не от отсутствия микроэлементов, <...> он страдает от депрессии, нагрузки на нервную систему. А если рыба жирнее, то в ней больше эйкозапентаеновой кислоты, которая является стимулятором нейронов. Еще у нас есть медиатор нервной системы — гамма-аминомасляная кислота. Для ее синтеза просто необходимы омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которые как раз есть в этом жире, — пояснила врач.

Из-за высокой пищевой ценности рыбьего жира Мухина рекомендует также выбирать такие способы приготовления, которые позволят максимально сохранить его в готовом блюде. Поэтому аквакультурную рыбу лучше готовить с помощью запекания или тушения в специальной посуде, в фольге или кулинарном рукаве. Также, по словам диетолога, стоит подложить к рыбе овощи, которые могут впитать вытапливающийся жир.

Исследователь РАН Александр Дворецкий ранее рассказал, что больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (НПЖК) содержится в арктическом гольце — крупной лососевой рыбе, обитающей в районе Северного полярного круга. По его словам, высокое содержание полезных для человека жиров также было обнаружено у взрослых особей арктического омуля.