Диетолог назвала самые полезные виды сыра Диетолог Писарева назвала фету и пармезан самыми полезным видами сыра

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Фета, пармезан, моцарелла и козий сыр считаются самыми полезными видами сыра, рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в этих продуктах содержатся необходимые витамины, микроэлементы и незаменимые аминокислоты.

У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Они содержат витамины D, большое количество кальция, поэтому сыр укрепляет кости, повышает иммунитет, — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что моцарелла делается из буйволиного молока и подходит тем, кто сидит на диетах благодаря низкому содержанию калорий. В нем содержится триптофан, витамин В12, кальций и фосфор. Моцареллу рекомендуется есть при анемии и недостатке белка. Писарева подчеркнула, что фету лучше выбирать с меньшим содержанием соли. Она полезна для укрепления костей и зубов, подходит при непереносимости лактозы и богата железом, минералами, магнием и калием.

Из выдержанных сыров диетолог рекомендует пармезан. В нем есть аминокислоты, фосфор и изовалерьяновая кислота, которая помогает успокоиться и обладает противосудорожным действием.

Этот сыр — чемпион по содержанию железа и кальция. Его не рекомендуется есть в больших количествах, но немного, в качестве добавки к своему рациону, будет полезно, — заключила Писарева.

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