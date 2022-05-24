Диетолог назвала полезные свойства свеклы Диетолог Лазуренко: свекла улучшает работу центральной нервной системы и кишечника

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В свекле содержится бетаин, который в организме превращается в ацетилхолин, этот полезный микроэлемент положительно влияет на центральную нервную систему и сознание человека, заявил диетолог Наталья Лазуренко. Вместе с этим она призвала добавить в рацион не только сам корнеплод свеклы, но и ее ботву, пишет «Москва 24».

Это вещество улучшает переход нервного импульса от одного нейрона к другому, тем самым положительно влияет на сознание, активность, на восприятие нового материала и в целом на центральную нервную систему, — заверила Лазуренко.

По ее словам, в ботве свеклы содержится большое количество клетчатки, которая положительным образом влияет на микрофлору кишечника. В связи с этим Лазуренко порекомендовала включить ее в свой ежедневный рацион людям, которые следят за своим весом, а также страдают нарушением углеводного обмена или сахарным диабетом. По мнению диетолога, из свекольной ботвы можно сделать салат.

В свекле достаточно большое количество витаминов, в основном витамины группы B. И вместе с холином они работают на улучшение работы пищеварительной системы, — резюмировала Лазуренко.

Ранее диетолог Марианна Хёллта заявила, что огурцами можно легко украсить практически любое блюдо, в них содержится калий, а также немного витамина В и клетчатки. При этом она добавила, что в помидорах полезных веществ содержится больше.