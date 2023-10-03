Диетолог назвала полезные свойства кисломолочных продуктов Диетолог Мансурова: кисломолочные продукты содержат полезные аминокислоты

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Кисломолочные продукты полезны для здоровья человека, так как в них содержатся аминокислоты, такие как валин, аргинин и лизин, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. В разговоре с aif.ru она уточнила, что «кисломолочка» также богата насыщенными жирными кислотами, молочнокислыми бактериями, дрожжами, кальцием, магнием, калием и различными витаминами. В первую очередь такие продукты полезны для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Как уточнила специалист, пробиотики позитивно сказываются на работе мозга. Благодаря им улучшается настроение и вырастает активность эмоциональной сферы, снижается стресс и тревожность. В кисломолочных продуктах много живых культур бактерий, за счет чего они помогают угнетать рост патогенных микроорганизмов. Также они отвечают за всасывание питательных веществ и налаживают стул, пояснила Мансурова. Она посоветовала есть «кисломолочку» в период приема антибиотиков.

При этом кисломолочные продукты могут оказать на организм негативное воздействие. Так, диетолог предупредила, что они могут вызывать аллергию: отек, крапивницу, кожный зуд и даже шок. Кроме того, может возникнуть раздражение слизистой желудка. Мансурова порекомендовала отказаться от «кисломолочки» при открытых ранах ЖКТ, непереносимости лактозы и гастрите.

Терапевт Татьяна Романенко ранее предупредила, что неправильное питание опасно для здоровья печени. По ее словам, наличие в рационе жирной и жареной пищи повышает нагрузку на этот орган, а также опасно для желудочно-кишечного тракта.