Диетолог назвала полезные свойства бананов Диетолог Денисова: бананы помогут избавиться от отеков

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Бананы могут помочь избавиться от отеков, а также принесут пользу людям, страдающим гипертонией, рассказала врач-диетолог Наталья Денисова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что в данном фрукте содержится калий, который позволяет выводить лишнюю воду из организма.

Пожалуй, главное достоинство банана — высокое содержание калия, который помогает выводить лишнюю воду из организма. Поэтому полезен людям, у которых есть склонность к отекам, повышению артериального давления, — пояснила врач.

При этом диетолог отметила, что отсутствие бананов в рационе не скажется критически на здоровье, поскольку в них нет «уникальных витаминов» или биологически активных веществ высокой концентрации. Благодаря содержанию триптофана бананы могут улучшить настроение, но таким же эффектом обладают молочные продукты и морепродукты. По химическому составу к данному фрукту близок картофель, добавила Денисова.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что бананы могут подорожать в России на 50% из-за беспорядков в Эквадоре. Он добавил, что в случае урегулирования ситуации в латиноамериканской стране цены стабилизируются, хотя сильного снижения ожидать не стоит.