Диетолог назвал полезные для офисных работников продукты

Офисные работники часто находятся в статичном положении, поэтому для профилактики артроза и артрита диетолог Виктор Жиляев посоветовал им больше есть морскую рыбу. Также им стоит обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина А, например, тыкву, морковь и зелень, пишет «Москва 24».

Застои приводят к заболеваниям суставов, к воспалениям — артритам и разрушению — артрозам. В профилактике этих заболеваний поможет морская рыба. Рыба содержит большое количество омеги-3, что благоприятно влияет на клетки, сосуды и снижает риск воспаления суставов. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают питание суставов, — пояснил Жиляев.

Диетолог уточнил: в морской рыбе содержится омега-3-кислота, которая обновляет синовиальную жидкость между суставными поверхностями и тем самым снижает риск возникновения воспалительных заболеваний суставов. По словам Жиляева, если есть такую рыбу дважды в неделю, то дополнительный источник омеги-3 в виде пищевых добавок вовсе не понадобится. Он также посоветовал обратить внимание на продукты с высоким содержанием витамина А.

Так как человек находится в сидячем положении большую часть времени, в легких возникают застойные явления. И здесь нам помогут продукты с высоким содержанием витамина А, который помогает клеточной ткани обновляться. Это тыква, морковь, зелень, — резюмировал диетолог.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть продукты с высоким содержанием витамина А для более быстрого восстановления после коронавируса. Он также посоветовал россиянам есть больше продуктов с противовоспалительным эффектом: например, хлеб, зерновые крупы, орехи и кисломолочные продукты.