Диетолог назвала плюсы острой пищи Диетолог Павлюк: острая еда улучшает пищеварение

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Употребление острой еды оказывает положительное влияние на пищеварение у людей, не страдающих заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и аллергией на отдельные продукты, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, такая еда стимулирует выработку желудочного сока, когда кровь активнее приливает к стенкам желудка, нормализуя пищеварительный процесс.

Людям с гастритом, панкреатитом и в некоторых случаях с желчнокаменной болезнью острая пища может навредить. <...> Но для абсолютно здорового человека острая пища, как правило, безвредна, — отметила эксперт.

Также она подчеркнула, что острые специи улучшают вкус пищи, благодаря чему можно уменьшить количество соли в блюде, а это способствует снижению риска возникновения гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, весьма полезным считается красный перец чили, в котором содержатся вещества, продлевающие жизнь. А сочетание черного перца с куркумой сокращает общее количество вредных для здоровья продуктов гликирования.

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