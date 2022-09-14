Диетолог назвала осенний авитаминоз мифом Диетолог Дюваль: осенний авитаминоз является абсолютным вымыслом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенний авитаминоз является абсолютным вымыслом, так как магазины всегда полны овощей и фруктов, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль в интервью Pravda.Ru. По словам эксперта, осенью необходимо принимать препараты с микроэлементами, чтобы избежать хандры и депрессии.

На самом деле разговоры о том, что осень страшна своим авитаминозом, это абсолютный миф, — отметила специалист.

По словам диетолога, причиной осеннего спада иммунитета является депрессивное состояние после наступления холодов, которое сильно откликается на иммунной системе, поэтому чаще всего тянет на сладкое. Дюваль заверила, что именно избыток сахара вызывает разные воспалительные заболевания в организме. Именно поэтому стоит исключить простые сахара в пользу свежих овощей, фруктов и зелени, то есть природных источников витаминов.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Побороть данное ощущение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонин — с помощью фруктов и орехов.