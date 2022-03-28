Диетолог назвала опасные для щитовидной железы продукты

Несезонные фрукты, а также жареная пища и продукты с консервантами могут спровоцировать заболевание щитовидной железы, заявила диетолог Елена Соломатина. Помимо этого, на этот орган может негативно повлиять стресс и проживание в неблагоприятных экологических условиях, сообщает «Москва 24».

Любые продукты, которые долго жарятся, даже на рафинированных маслах, все равно выделяют канцероген, акриламид. Так или иначе, они влияют на наши клетки, провоцируют развитие атеросклероза, что также может повлиять на здоровье щитовидной железы, — заверила Соломатина.

Она также предостерегла россиян от злоупотребления пищевыми добавками. Соломатина отметила, что выращенные вне сезона дыни и арбузы обычно содержат различные усилители роста. Они негативным образом влияют на щитовидную железу и работу эндокринной системы в целом.

Ранее эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие гормоны влияют на набор и на потерю веса. Эксперт также отметил, что «в 95% процентах случаев проблема ожирения — это проблема головы», поэтому россияне могут не рассчитывать на БАДы в этом вопросе.