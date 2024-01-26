Диетолог назвала опасность, скрытую в магазинных йогуртах Диетолог Габдулхакова: добавки в магазинных йогуртах могут вызвать аллергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные добавки и красители в магазинных йогуртах могут спровоцировать аллергические реакции, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Также, по ее словам, йогурты с длительным сроком хранения, как правило, бесполезны для организма.

Недобросовестные производители часто добавляют дешевые химические красители, которые могут вызвать аллергию. К сожалению, не все осознают эту угрозу и покупают «взрослые» йогурты даже детям. <...> В лучшем случае йогурт просто не принесет никакой пользы, а в худшем — начнется аллергия, — пояснила специалист.

Она уточнила, что аллергическая реакция может проявиться в разных формах, в том числе в виде дерматита или пищевой аллергии, и не сразу, а через полгода-год. Врач добавила, что йогурты с длительным сроком хранения не содержат полезных бактерий, а значит, являются «неинтересными» для микрофлоры кишечника.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили, что кисломолочные продукты поддерживают естественную микрофлору кишечника. В ведомстве подчеркнули, что кисломолочка борется с болезнетворными микробами, помогает лучше усваивать микроэлементы из пищи и участвует в синтезе и аминокислот.