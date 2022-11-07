Диетолог назвала неожиданный продукт для защиты от инфаркта Диетолог Королёва: защитить сердце от инфаркта поможет квашеная капуста

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Регулярное употребление в пищу квашеной капусты способно снизить риск развития сосудистых катастроф и инфаркта, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Также для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы стоит включить в рацион жирную рыбу, богатую омега-кислотами, нерафинированные масла, орехи, облепиху и клюкву, подчеркнула медик.

Как отметила диетолог, от состояния сосудов напрямую зависит здоровье человека и правильная работа сердца. Для того чтобы снизить риск инфаркта, необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться, считает она. Так, например, квашеная капуста поможет сохранить сосуды эластичными.

В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки. При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли. Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз, — пояснила Королёва.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что частые позывы в туалет и давящие боли в затылке могут говорить о скачках и резком повышении артериального давления. Кроме того, по его словам, иногда о высоком давлении сигнализирует чувство давления за грудиной, тошнота и ощущение покалывания в руках и ногах.