Диетолог назвала неожиданные причины тяги к сладкому Диетолог Денисенко: люди нередко путают тягу к сладкому с чувством голода

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Нередко люди испытывают тягу к сладкому, когда пытаются воссоздать в памяти фрагменты из своего детства, чтобы вернуться в «счастливые минуты», считает диетолог Людмила Денисенко. Она также подчеркнула, что человек может путать чувство голода с желанием съесть что-нибудь сладкое, передает KP.RU.

Раздражая вкусовые рецепторы языка, реагирующие на сладкое, мы оживляем в памяти эти картинки беззаботного детства, хотим хотя бы на пару минут вернуться в те счастливые минуты. Но вполне может быть, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода, — предположила Денисенко.

В связи с этим диетолог посоветовала проанализировать, достаточно ли человек съедает на обед, завтрак и ужин. Она добавила, что проблемы с тягой к сладкому также могут быть вызваны слишком быстрым глотанием пищи. Денисенко пояснила: когда человек плохо пережевывает большие куски еды, уровень сахара не успевает повыситься и сообщить мозгу, что организм уже насытился. По ее словам, чрезмерная тяга к сладкому может быть вызвана сильным стрессом, нехваткой магния или расстройством пищевого поведения.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила: чтобы избавиться от сильной тяги к сладкому, можно заменить любимые продукты с высоким содержанием сахара на горький шоколад или рассасывать лакомства как таблетку. При этом она подчеркнула, что диетологи не запрещают есть сладкое даже худеющим людям.