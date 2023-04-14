Диетолог назвала натуральные и безопасные красители для пасхальных яиц Диетолог Писарева назвала луковую шелуху, чай и куркуму безопасными красителями для пасхальных яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При окрашивании яиц к Пасхе лучше использовать такие натуральные красители, как луковая шелуха, черный и зеленый чаи, каркаде, куркума, рассказала NEWS.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, они безопаснее синтетических пищевых красителей, хотя процесс окрашивания ими занимает больше времени.

Если красить шелухой от лука, то сначала она варится, а потом уже холодное яйцо кладется в настоявшийся отвар и лежит в нем, пока не приобретет цвет. То же самое с куркумой — заливаем кипятком, настаиваем четыре-пять минут, кладем охлажденные яйца. В крепко заваренный чай яйцо кладем на 15 минут, — рассказала Писарева.

Она также добавила, что при окрашивании яиц можно применить технику декупажа. Для этого берется салфетка с рисунком, вырезается какой-либо его элемент, например цветок, прикладывается к скорлупе и промазывается яичным белком как клеем. В результате получается яйцо с узорами.

Ранее диетолог Елена Саломатина порекомендовала россиянам не объедаться большим количеством яиц на Пасху. По ее словам, достаточно съесть всего одно-два, чтобы не причинить вред здоровью. Особенно не стоит переедать людям, соблюдавшим пост до праздника, так как после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи, уточнила эксперт.