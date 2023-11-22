Диетолог назвала мясо, способное вызвать рак Диетолог Барредо: говядина обладает канцерогенным эффектом

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Говядина обладает канцерогенным эффектом, поэтому ее не рекомендуется есть людям, у чьих родственников в анамнезе есть онкология органов ЖКТ, в том числе кишечника, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. Эксперт подчеркнула, что подобным пациентам употребление красного мясо лучше ограничить.

Если каких-то отклонений у человека нет, то красное мясо рекомендуется есть не более 3-4 раз в неделю, потому что от него все же есть некоторый канцерогенный эффект. Если у возрастного человека есть какие-либо предпосылки к проблемам с желудочно-кишечным трактом либо в анамнезе у родственников есть онкология кишечника, то красное мясо рекомендуется есть 1-2 раза в неделю, дабы снизить риски возникновения канцерогенного эффекта, — отметила Барредо.

Тем не менее собеседница отметила, что говядина богата миоглобином, содержащим много железа и необходимым для восстановления обмена данного элемента в организме. Эксперт напомнила, что из белковых соединений формируются мышцы, кости и связки. По ее словам, в этом мясе также содержится много полезного для сердца коэнзима Q10.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее посоветовала есть куриное мясо. Специалист подчеркнула, что в данном продукте содержатся витамины группы В, цинк, кальций, железо.

Врач добавила, что в курятине много белка. Он хорошо усваивается, являясь строительным материалом для организма, помогает восстанавливать клетки, а также нужен для нормального функционирования иммунной системы, заметила Писарева.