Диетолог назвала количество чашек кофе, которое можно выпивать за день Диетолог Соломатина: здоровому человеку за день можно выпивать до четырех чашек кофе

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До четырех чашек кофе можно выпивать за сутки здоровому человеку, заявила диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва». Важно употреблять напиток не на голодный желудок. Также врач предупредила, что в кофейнях лучше выбирать продукты без добавок, поскольку предприниматели могут закупать некачественные ингредиенты.

Капучино в том виде, в котором предлагается в заведениях, не полезен, потому что там много сахара. Также зачастую используется не молоко, а заменитель молока и сливок на пальмовом масле. Сам по себе кофе полезен. Можно пить эспрессо или американо. Это может быть и растворимый кофе, если это не суррогат. Растворимый кофе — не яд. Главное — не на голодный желудок. Кофе тонизирует нервную систему, — объясняет диетолог.

Ранее врач-диетолог Анна Алехина предупреждала, что нельзя пить энергетические напитки после кофе, так как это может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой. Употребление спиртных напитков в сочетании с кофеином тоже увеличивает нагрузку на сердце. Кофе возбуждает нервную систему и сужает сосуды, а алкоголь расслабляет ее и расширяет сосуды, снижая артериальное давление.

Также кофе вредно сочетать с сахаром, сливками, сладкой выпечкой и сиропами, так как это добавляет калорийность напитку, делая его полноценным приемом пищи, добавила Алехина.