Диетолог назвала идеальную диету при атеросклерозе Диетолог Королева: при атеросклерозе нужно есть достаточно белка натурального происхождения

Фото: shutterstock.com

Запущенный атеросклероз может привести к снижению памяти, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистым заболеваниям, об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Маргарита Королева. По мнению диетолога, важно контролировать недуг и не допускать ухудшения. Для предотвращения подобных заболеваний в рационе должно быть достаточно белка натурального происхождения, это может быть птица, рыба, нежирное мясо. Творог также может стать хорошим источником полноценного белка, добавляет специалист.

Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек, — объяснила эксперт.

Для жарки Королева советует выбирать самое безвредное масло — кокосовое. Врач также рекомендует отказаться от сладких и жирных продуктов, колбас и копченостей.

Нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету. Этот сладкий напиток особенно вреден для тех, кто уже болен диабетом и ожирением. Кроме того, он несет лишние пустые калории. Она также добавила, что необходимости в приеме сладких напитков человеческий организм, как правило, не испытывает.