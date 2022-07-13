Диетолог назвала главные ошибки худеющих людей Диетолог Дюваль назвала главные ошибки худеющих людей

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Главная ошибка людей, которые планируют сбросить лишний вес, заключается в неправильно составленном рационе или и вовсе в попытке похудеть при помощи голодания, заявила диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «ФедералПресс». Она отметила, что для эффективной диеты надо отказаться в первую очередь от полуфабрикатов.

Первая самая большая ошибка — это неправильно составленный рацион, то есть когда человек начинает голодать, чтобы похудеть. На самом деле для похудения нужно отказаться от полуфабрикатов, консервов, простых углеводов в пользу овощей, фруктов, белковых продуктов, — подчеркнула Дюваль.

Она добавила, что еще одной распространенной ошибкой худеющих является попытка найти «волшебные таблетки», которые моментально избавят их от лишнего веса. По мнению диетолога, такие препараты нарушают работу гормональной системы и приводят к различным проблемам со здоровьем. Дюваль также призвала россиян не пытаться заменить еду напитками. Такой метод может стать причиной проблем с поджелудочной железой, почками и печенью, отметила специалист.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что добиться быстрого и эффективного похудения можно и без серьёзных физических нагрузок и занятий спортом. По её мнению, достаточно просто выходить на улицу и гулять на свежем воздухе, иногда меняя ходьбу на быстрый шаг.