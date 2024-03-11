Диетолог назвала эффективные способы замедлить старение Диетолог Михалева: селедка полезна для профилактики старения организма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Регулярное употребление жирной дикой холодноводной рыбы, в том числе скумбрии и сельди, полезно для профилактики старения организма, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Она напомнила, что старение происходит из-за вялотекущих хронических воспалений, оксидативного стресса, развития атеросклероза и накопления конечных продуктов гликации. Жирная рыба в рационе снижает интенсивность этих процессов.

Это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами, подавляют хроническое вялотекущее воспаление, защищают от оксидативного стресса, а также профилактируют остеопороз и сохраняют молодость кожи. Кстати, больше всего омега-3 содержит не дорогая красная рыба, а дешевые селедка и скумбрия, — подчеркнула врач.

Также защищают от старения фрукты, овощи и травы разного цвета, добавила эксперт. Чем разнообразнее их палитра, тем больше организм получает фитохимических веществ — природных антиоксидантов. В день взрослым следует употреблять не менее 500 г овощей и фруктов. Кроме того, полезны цельнозерновые злаки и бобовые, а также хлеб и макароны из них. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами группы В и белком. Клетчатка защищает кишечник от новообразований, а также является питательным субстратом для микробиоты, профилактируя инсулинорезистентность и защищая от избыточного образования конечных продуктов гликации.

Нежирные и несладкие молочные продукты за счет содержания в них кальция защищают кости от процесса старения — остеопороза, продолжила диетолог. А постные мясные продукты, в том числе белое куриное мясо, индейка и кролик, являются источником коллагена и сохраняют здоровье кожи и волос, а также поддерживают мышечную массу, предотвращая запуск процессов старения.

Ранее нутрициолог Ангелина Водолазкая посоветовала готовить кожу к наступлению весны с помощью сбалансированного питания с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов. По словам специалиста, придать коже естественное сияние помогут такие продукты, как красная рыба и оливки.