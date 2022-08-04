Диетолог назвала два продукта, вызывающих диабет у пожилых Диетолог Мухина: частое употребление кураги и инжира может вызвать диабет у пожилых

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Частое употребление кураги и инжира может стать причиной диабета второго типа, поэтому пожилым людям их есть не рекомендуется, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она добавила, что люди после 60 лет очень подвержены диабету, потому что за всю жизнь их поджелудочная железа истончается, пишет «Москва 24».

Есть понятие гликемический индекс. Например, в 100 граммах инжира содержится 57 граммов углеводов. Это 11 ложек сахара. Людям старше 60 лет есть его не рекомендуется, — отметила врач.

Несмотря на пользу абрикоса, в 100 граммах кураги также содержится 11 ложек сахара, поэтому людям преклонного возраста стоит отказаться от этого сезонного фрукта, чтобы не повышать уровень глюкозы в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что якроокрашенные ягоды замедляют старение, поэтому людям после 60 лет их необходимо включить в свой рацион. По словам специалиста, в чернике, ежевике, клюкве, бруснике и клубнике много антиоксидантов, которые предотвращают окислительные процессы, связанные со старением. Ягоды, окрашенные в желто-оранжевые тона, содержат вещества, которые защищают пожилых людей от дегенеративных изменений в сердечно-сосудистой системе, подчеркнула Соломатина.