Диетолог назвала безопасную для здоровья дозу кофеина Диетолог Соломатина: здоровому человеку не повредят четыре чашечки кофе в день

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Примерная суточная доза кофеина, безопасная для здорового человека, — не более четырех чашечек кофе, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, такое количество бодрящего напитка не вызовет негативных реакций.

Такая доза — это своеобразная зарядка для организма, которая улучшает состояние человека, предохраняет от дегенеративных заболеваний. Это закаливание, — объяснила специалист.

При этом она напомнила, что кофеин вреден людям с повышенной чувствительностью к нему или при превышении дозировки. В этих случаях у человека могут возникать повышенная тревожность и возбудимость, сильное сердцебиение, головные боли и головокружения, а также тошнота. Кроме того, если выпитая чашка кофе или энергетика вызывает чувство сонливости, это является признаком физического и нервного истощения организма, и ему требуется срочный отдых.

Врач также рассказала, что чувствительность к кофеину у людей повышается с возрастом. Поэтому после 50 лет лучше отказаться от продуктов с его содержанием.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе кофеина при занятиях спортом, так как он повышает результативность тренировок. В то же время специалист предупредила, что это относится не ко всем тренировкам: при упражнениях на поднятие тяжестей кофеин не поможет.