Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться с депрессией Диетолог Гинзбург: справиться с депрессией поможет жирная рыба

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Жирная морская рыба и рыбий жир являются источниками омега-3 кислот, которые играют значимую роль в питании головного мозга и помогут справиться с депрессией, заявил диетолог Михаил Гинзбург. Он также порекомендовал восполнить нехватку витамина D, который также содержится в омега-3 или солнечном свете, пишут «Народные Новости».

На первое место я бы поставил жирную морскую рыбу и рыбий жир, это источники омега-3 жирных кислот, очень важный компонент для питания и функционирования головного мозга. На второе место — опять же рыбий жир как кладезь витамина D. Или повысить этот витамин с помощью каких-то капелек, солнечного света, — порекомендовал Гинзбург.

По его словам, россияне стали все чаще жаловаться на нехватку витамина D. Диетолог напомнил, что этот полезный микроэлемент благотворно влияет на головной мозг. В связи с этим Гинзбург посоветовал добавить в рацион вишню, черешню, клубнику, малину и другие ягоды. Диетолог заверил, что в борьбе с депрессией также поможет шоколад без сахара и несколько чашек кофе в день.

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