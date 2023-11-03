Диетолог назвал полезный для пищеварения продукт Диетолог Гинзбург посоветовал есть квашеную капусту для здоровья пищеварения

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Чтобы наладить работу пищеварения и обмен веществ, рекомендуется включить в рацион квашеную капусту, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что это уникальный продукт, который сочетает в себе пробиотики и пребиотики.

В ней содержатся пробиотики и пребиотики. Несмотря на то что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение, — пояснил диетолог.

Кроме того, в продукте содержится большое количество ферментированных волокон. За счет них организму проще усваивать пищу, уточнил врач. Квашеная капуста станет хорошей альтернативой для поддержания микрофлоры кишечника для тех, кто не любит кисломолочные продукты. Гинзбург предупредил, что к продукту следует отнестись с осторожностью при гипертонии и хроническом заболевании почек из-за большого содержания соли, а также при гастрите и язве из-за органических кислот, которые могут раздражать желудок.

Диетолог ранее рассказал, что крупы и овощи идеально подойдут в качестве гарнира к морепродуктам. По его мнению, белковые продукты лучше сопровождать сложноуглеводными и волокнистами блюдами для формирования баланса.