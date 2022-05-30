Диетолог назвал популярный продукт, ускоряющий старение Диетолог Гинзбург: крабовые палочки способны ускорять старение организма

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Крабовые палочки способны ускорять старение организма. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Он также дал совет, как снизить негативный эффект от употребления данного продукта.

Врач рассказал, что крабовые палочки относятся к числу глубоко переработанных продуктов, в их состав входят красители, усиители вкуса и другие пищевые добавки. Эти химические вещества. согласно научным исследованиям. способны провоцировать развитие возраст-зависимых заболеваний и старить организм.

Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней, — сказал Гинзбург.

К числу таких болезней относят, в частности, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Диетолог предупредил, что такие продукты нельзя есть каждый день. Однако если ими не злоупотреблять, то негативного влияния можно избежать. Достаточно просто делать паузы в такой еде, позволяя организму очиститься. Гинзбург рекомендует есть крабовые палочки не чаще одного-двух раз в две недели.

Ранее Михаил Гинзбург рассказал о том, что снизить вред от алкоголя поможет правильная закуска и неторопливое употребление напитков. Он отметил, что пить на голодный желудок нельзя, поэтому перед этим следует съесть продукты, замедляющие всасывание алкоголя.