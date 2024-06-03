Диетолог назвал полезные свойства жировой прослойки в организме Диетолог Гинзбург: жировая прослойка необходима организму для нормальной работы

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Жировая прослойка необходима организму для его нормального функционирования, заявил NEWS.ru доктор медицинских наук, диетолог, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. По его словам, она выполняет массу важнейших функций, например, терморегуляция, хранение питательных веществ и других необходимых человеку микроэлементов.

Первая функция жира — термоизоляционная. Человек лишен волосяного покрова, значит термоизоляцию обеспечивает жир. Второе — это запас питательных веществ. Третье — это источник биоактивных веществ, влияющих на метаболизм. Четвертое — это запас жирорастворимых субстанций: холестерина, витамина Д, фосфолипидов, — сообщил Михаил Гинзбург.

По его словам, здоровая доля жира в организме для мужчин составляет 10-12% от массы тела, а у женщин — 15-20%. Если жировой прослойки недостаточно, то у девушек возникает функциональная аминорея (отсутствие менструаций в течение шести месяцев — NEWS.ru) и функциональное бесплодие, а у мужчин сильно снижается выработка половых гормонов. Чтобы определить долю жира в организме, можно воспользоваться, например, весами с жироанализаторами, добавил Михаил Гинзбург.

Они замыкают сложный электрически контур, создается импульс и по суммарному сопротивлению тканей рассчитывается по формуле процент жира с погрешностью 1-2%. Еще популярен биоимпедансный метод (аппаратный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, позволяющий оценить процент жира, мышц и другие параметры организма — NEWS.ru), — объяснил диетолог.

Ранее детский врач-эндокринолог Дарья Губарева сообщила, что чаще всего ожирение у детей появляется из-за чрезмерного поступления калорий на фоне сниженной активности. По ее словам, также заболевание может развиваться из-за наследственности. Также причиной детского ожирения могут быть мутации генов, прием лекарственных препаратов, например антидепрессантов, и другие заболевания, например опухоли головного мозга и гиперкортицизм.