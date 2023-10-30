Диетолог назвал неявную причину головной боли Диетолог Арзамасцев: соевый соус и колбаса способны вызвать головную боль

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Головная боль может стать следствием употребления в пищу продуктов с высоким содержанием соли, например соевого соуса или колбас, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, соль в этих продуктах приводит к задержке жидкости в организме, повышая артериальное давление.

Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание. <...> Головную боль может вызывать избыточное количество соли. Натрия также много в соевом соусе и полуфабрикатах, например колбасах, — объяснил специалист.

Вызывать головную боль могут и напитки, продолжил врач. По его словам, в первую очередь это алкоголь, который способен влиять на уровень общего и внутричерепного давления. Причем головная боль может возникнуть как во время употребления спиртного, так и на следующее утро.

Ранее невролог Виктория Толмачева порекомендовала отказ от алкоголя, а также консервированных изделий в качестве способа снизить риски возникновения головной боли. По ее словам, полностью исключать эти продукты из рациона необязательно, но употреблять их лучше как можно реже.