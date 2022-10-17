Диетолог назвал лучший антистрессовый напиток Диетолог Гинзбург: какао является лучшим антистрессовым напитком

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Какао является лучшим антистрессовым напитком, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это связано с сосудорасширяющим действием и высоким содержанием витаминов группы B, благодаря им какао улучшает питание головного мозга и его возбудимость снижается. Также этот напиток снижает тревожность благодаря содержащемуся в нем магнию, который также успокаивает мозг и нормализует его работу, добавил эксперт.

Какао обладает сосудорасширяющим действием, улучшает питание головного мозга. Там есть витамины группы B, которые тоже резко улучшают питание головного мозга, снижают его возбудимость <...> В какао входит и магний — тоже известный компонент, который успокаивает головной мозг, нормализует его работу и снижает тревожность, — уточнил специалист.

Однако какао, по словам Гинзбурга, помогает справиться именно с мимолетным стрессом. Если организм сталкивается с нервным напряжением постоянно, его стоит подготовить заранее. Для этого врач порекомендовал включить в рацион такие продукты, как морская рыба, кефир, простокваша, много овощей. Специалист пояснил, что эти продукты также способствуют нормализации работы мозга и снижают его возбудимость.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что альтернативой и более дешевой заменой кофе может стать чай, так как в напитке содержится кофеин, а с точки зрения вкуса подойдет цикорий. По ее словам, также существует ячменный кофе, богатый антиоксидантами, в то время как какао обладает тонизирующим эффектом.