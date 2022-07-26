Диетолог назвал бодипозитив причиной появления лишнего веса у россиян Диетолог Калинчев назвал бодипозитив причиной появления лишнего веса у россиян

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Запрет на борьбу с бодипозитивом во всем мире стал причиной того, что исчезла пропаганда здорового тела, считает диетолог Алексей Калинчев. По его мнению, это одна из основных причин, по которой у россиян появляются лишние килограммы, пишет «ФедералПресс».

Другим общемировым фактором, которые повлиял на ожирение россиян, стала пандемия коронавируса. Диетолог напомнил, что во время вспышки заболеваемости власти вводили карантин, призывая людей ограничить свободное перемещение по городу.

Это, в свою очередь, привело к уменьшению физической нагрузки, пояснил Калинчев. Он добавил, что после 25 лет у людей замедляется метаболизм, это также нередко является причиной внезапного набора веса.

После 25–30 лет происходит постепенное замедление обменных процессов, снижается скорость метаболизма, — уточнил диетолог.

Среди основных причина, которые могут влиять на появление лишних килограммов, он выделил избыток вредной, высококалорийной пищи, гиподинамию и возрастные нарушения гормонально-обменных процессов.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что лучший напиток для похудения — это обычная негазированная вода, так как именно она помогает привносить в состав клеток все самое необходимое для функционирования организма. Она уточнила, что вода способствует естественной детоксикации.