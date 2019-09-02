https://static.news.ru/photo/75ab5734-ce12-11e9-bec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полезную шаурму из филе индейки и соуса с нежирным йогуртом можно приготовить дома. О том, как сделать всеми любимое блюдо ещё и полезным, рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она объяснила, что сегодня шаурма стала популярным блюдом фастфуда. Из-за этого в качественный и количественный состав ингредиентов были внесены значительные изменения, влияющие как на калорийность блюда, так и на его пищевую ценность, пишет агентство «Москва».

Приготовленная из жирного мяса с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов шаурма уже не будет полезным для здоровья блюдом. В 100 граммах такого блюда может содержаться от 230 до 350 килокалорий, при этом размер порции составляет в среднем не менее 250–300 граммов, то есть в среднем 690 килокалорий на порцию, — сказала Стародубова.

Если использовать для приготовления филе индейки с соусом из нежирного йогурта с пряными травами и свежие овощи, то блюдо получится полезным и низкокалорийным.

При приготовлении нужно обращать внимание на жирность мяса. При этом оно должно пройти хорошую тепловую обработку. По словам диетолога, если заменить майонез на нежирный йогурт с добавлением лимонного сока и пряных трав, то такая шаурма будет ближе к аутентичному варианту этого блюда.

Положите в шаурму побольше свежих овощей и зелени. Это может быть хорошо промытый зелёный салат и китайская капуста, нашинкованные свежие помидоры и огурцы, стебли сельдерея, свежая морковь, болгарский перец и так далее. Приготовленная таким образом шаурма вполне может время от времени входить в рацион питания здорового человека, — пояснила Стародубова.

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