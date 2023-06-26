Врач назвал полезное свойство супов Диетолог Гинзбург посоветовал питаться супами для профилактики ожирения

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Суп в качестве постоянного блюда для приема пищи может стать хорошим способом профилактики ожирения, заявил диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург на своей странице в «Яндекс.Дзен». Он отметил, что не относится к этому правилу солянка — этот суп более жирный и менее полезный.

Естественно, соляночка у нас далеко не самый полезный супчик, а вот вегетарианский — тот да. Но еще возникает вопрос, а супы — это вообще хорошо или плохо? Супы являются сытными, но при этом менее калорийными, чем вторые блюда. Они подойдут для профилактики избыточного веса, — заявил врач.

Также доктор отметил, что супы мягче действуют на желудок. Такая пища рекомендована для пациентов с заболеваниями желудка и с желчнокаменной болезнью. К тому же суп можно сделать «щадящим»: добавлять в него меньше мяса, больше круп и снижать количество соли.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург призвал отказаться летом от алкоголя и жирной еды, особенно от их употребления вместе. Специалист отметил, что подобная пища со спиртным может повысить риски развития различных заболеваний, в том числе рака толстой кишки, атеросклероза и язвы. По словам диетолога, спиртное в том числе может вызывать проблемы с сосудами и кровью.