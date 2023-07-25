Диетолог дала советы по похудению на даче Диетолог Королева рассказала о пользе физической активности на даче для борьбы с лишним весом

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На дачном отдыхе в борьбе с лишними килограммами помогут физическая активность и правильное питание, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, похудению будет способствовать любая двигательная деятельность как на участке, так и за его пределами.

На участке, в саду, огороде можно что-то убрать, собрать урожай, очистить посадки от сорняков, землю от сухостоя, посадить что-то. Главное — не лениться и не сидеть на месте, — посоветовала диетолог.

Она также предложила после садовых или огородных работ совершить велосипедную или пешую прогулку либо отправиться в лес по грибы и ягоды. Кроме того, по словам врача, важно придерживаться правильного регулярного питания, при этом не переедая.

Побольше употреблять овощей и фруктов, собранных в огороде. Они содержат не только витамины, но и клетчатку, которая стимулирует работу кишечника и будет способствовать снижению веса, — подчеркнула специалист.

Нельзя забывать и об источниках полноценного белка, это может быть мясо, птица, рыба с овощным гарниром, добавила Королева.

Ранее врач Александра Филева предупредила об опасности арбузной диеты, когда вместе с жидкостью из организма вымываются калий и кальций. При этом к плюсам такой диеты специалист отнесла низкую калорийность продукта и наличие в плодах большого количества витамина С, витаминов группы В, фосфора, железа и каротиноидов.