Диетолог дала советы по подбору правильного питания Диетолог Лазуренко посоветовала составлять рацион после сдачи биохимического анализа крови

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Правильное питание должно подбираться под каждого человека персонально, чтобы не навредить организму и давать положительный результат, рассказала диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. В беседе с «Радио 1» эксперт посоветовала сдать биохимический анализ крови, прежде чем составлять диету. Она отметила, что у всех людей разный метаболизм и обмен веществ.

Вы идёте в лабораторию, сдаете биохимию крови и мочу. Там есть информация, в каком состоянии находится углеводный обмен. Способна ли поджелудочная железа принимать тот обмен углеводов, которые вы даете. В каком состоянии находится белковый обмен, жировой обмен, — рассказала Лазуренко.

Специалист уточнила, что только после нормализации всех факторов можно составлять планы тренировок и подбирать диету и сбалансированное питание. Врач также порекомендовала высчитать идеальную массу тела. Худеющим, по словам Лазуренко, в случае отсутствия проблем со здоровьем следует сократить потребление углеводов до 125 г и меньше. Из рациона диетолог посоветовала исключить газированные напитки и сахаросодержащие продукты, в которых есть мука.

Сладкие газированные напитки — бич современности. Здесь абсолютный обман нашего организма. Мы берём с полки 0 калорий. Организм выбрасывает в кровь стрессовые гормоны типа кортизола, он будет требовать добавку, допинг, — объяснила специалист.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что во время диеты необходимо питаться разнообразно, чтобы избежать срывов. Для похудения, по словам эксперта, в рационе должны быть продукты, содержащие белки, клетчатку и жиры, а также сложные углеводы.