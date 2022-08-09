Диетолог дала советы, как понизить уровень гормона стресса Диетолог Лушникова: чтобы снизить уровень гормона стресса, надо нормализовать режим сна

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Переизбыток гормона стресса — кортизола — может стать причиной ухудшения памяти, раздражительности и даже диабета. Чтобы его снизить, нужно ложиться спать до 23:00 и просыпаться до 07:00, заявила диетолог Ольга Лушникова в разговоре с Lenta.ru. Она уточнила, что этот гормон необходим для нормальной работы организма, так как кортизол провоцирует поступление глюкозы в кровь и подавляет воспалительные процессы.

Этот процесс отточен эволюционно, он позволял человеку выживать в экстремальных ситуациях. Идеально ложиться до 23:00 и вставать до 07:00! Здоровый сон — один из самых эффективных методов борьбы с лишним кортизолом, — посоветовала Лушникова.

По ее словам, переизбыток кортизола, вызванный хроническим стрессом, повышает риск развития диабета второго типа, а также провоцирует появление жира в области живота, сужение сосудов и развитие артериальной гипертензии. Диетолог порекомендовала добавить в рацион цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые, а на ужин есть порцию сложных углеводов, чтобы снизить уровень кортизола в организме.

Ранее психолог Анна Стеф назвала ключевые симптомы синдрома хронической усталости, к которым относятся головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу, сухость глаз и тахикардия. По ее словам, в состоянии крайнего истощения иммунитет понижается, из-за чего человека начинают буквально преследовать простуды. Психолог посоветовала следить за своим питанием и режимом дня, а также не забывать о физической нагрузке и консультациях со специалистом.