Диетолог дала советы, как эффективно побороть лишний вес к лету Диетолог Белоусова: в борьбе с лишним весом поможет ведение пищевого дневника

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Правильно подобрать рацион питания, который поможет добиться фигуры мечты к лету, можно с помощью ведения пищевого дневника, рассказала в беседе с ОТР врач — диетолог-нутрициолог Анна Белоусова. По ее словам, необходимо в течение двух-трех дней записывать в него абсолютно все съеденное за день, а затем вычеркнуть из списка критические продукты.

Как пояснила специалист, критической является высококалорийная и высокоуглеводная пища. Посчитать количество калорий, углеводов и жиров в блюдах можно с помощью специальной таблицы. В результате из рациона должны уйти сладости, мучное, фастфуд, жирное мясо и колбасы, масло и ряд других продуктов. Режим питания при этом лучше всего подходит пятиразовый: завтрак, обед, ужин и два перекуса.

Кроме того, быстрому снижению веса и объемов способствует отказ от соли, продолжила эксперт. В день ее нужно употреблять не больше чайной ложки.

За две недели можно пять литров воды с себя слить без всяких мочегонных, без слабительных. <...> Просто за счет того, что мы соль убрали, ушли объемы, — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что в некоторых случаях похудеть не помогают ни тренировки, ни диеты. Одной из возможных причин является неправильный подсчет калорий. Еще одна возможная причина — сопутствующие хронические заболевания, резюмировала диетолог.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что отказ от сахара оказывает положительное воздействие на организм и придает человеку энергии. Специалист подчеркнула, что организм получает более качественное «топливо» из сложных углеводов, эффект от которых более длительный, чем от простых сахаров.